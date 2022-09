VIDEO Alcaraz-Ruud 3-1, US Open 2022: highlights e sintesi. Lo spagnolo vince lo Slam ed è il nuovo n.1 del mondo! (Di lunedì 12 settembre 2022) Carlos Alcaraz, a 19 anni, diventa il nuovo e più giovane numero 1 del mondo nella storia del tennis maschile vincendo gli US Open. Batte per 6-4 2-6 7-6(1) 6-3, in una finale non sempre bella, il norvegese Casper Ruud in 3 ore e 20 minuti, completando così una permanenza in campo di complessive 23 ore e 39 minuti, cosa mai accaduta per alcun tennista negli Slam. Il suo coach, Juan Carlos Ferrero, fu l’ultimo prima di lui, nel 2003, a diventare leader del ranking ATP dopo New York (ma perse contro Andy Roddick). Si tratta inoltre del più giovane a vincere uno dei quattro tornei maggiori da Rafael Nadal (Roland Garros 2005), mentre limitando il campo agli US Open bisogna tornare al 1990 con Pete Sampras. Un appuntamento con la storia quindi nel quale ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Carlos, a 19 anni, diventa ile più giovane numero 1 del mondo nella storia del tennis maschilendo gli US. Batte per 6-4 2-6 7-6(1) 6-3, in una finale non sempre bella, il norvegese Casperin 3 ore e 20 minuti, completando così una permanenza in campo di complessive 23 ore e 39 minuti, cosa mai accaduta per alcun tennista negli. Il suo coach, Juan Carlos Ferrero, fu l’ultimo prima di lui, nel 2003, a diventare leader del ranking ATP dopo New York (ma perse contro Andy Roddick). Si tratta inoltre del più giovane are uno dei quattro tornei maggiori da Rafael Nadal (Roland Garros 2005), mentre limitando il campo agli USbisogna tornare al 1990 con Pete Sampras. Un appuntamento con la storia quindi nel quale ...

Eurosport_IT : Carlos Alcaraz è nella storia: vince gli @usopen a 19 anni ?????? #Alcaraz | #USOpen | #EurosportTENNIS - Eurosport_IT : ?????? Carlos Alcaraz in una notte: ?? Vincitore US Open ?? Primo titolo Slam ?? Più giovane n°1 del ranking della st… - Eurosport_IT : Jannik esce dal campo, Carlos si ferma ad applaudirlo ?? Te lo meriti, sei stato grande ?? #Alcaraz | #Sinner |… - RaiNews : Il tennista Carlos Alcaraz ha vinto gli Us Open maschili, ultimo Slam della stagione che si è concluso sui campi di… - Eurosport_IT : New York ha un nuovo re ???? Rivivi gli highlights della finale tra Ruud e Alcaraz in soli 3' ???? #USOpen |… -