Vi ricordate di Cristiano Angelucci di Uomini e Donne? Ecco che fine ha fatto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 settembre 2022) I fan più sfegatati disicuramente ricorderanno l'affascinante. Ma cheha, oggi? Ve lo siete mai domandati? In caso affermativo, continuate a leggere!è stato uno dei personaggi più popolari del celebre dating show pomeridiano di Maria De Filippi. L'uomo è famoso per essere stato uno dei tentatori di Vero Amore, la vecchia versione di Temptation Island. Dopodiché, ha partecipato aprima come corteggiatore, e poi come tronista. In quest'ultimo caso, scelse la bella Roberta Leto, con la quale però la relazione non durò molto. Maè famoso anche per essere il fratello di Salvatore, che è stato legato prima con Paola ...