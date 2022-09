Vespa Orientalis | l’esperto | “Nessun allarme | rischio finirà a ottobre”

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non c’è un” e, ad ogni modo, “ilche può essere legato alla presenza di calabroni (alieni e non) con il mese di. Perché ad un certo punto i nidi deperiscono, la colonia si dissolve e fino all’anno successivo quando ricomincerà il ciclo riproduttivo e poi di costruzione del nido questi problemi non ci saranno più”. Così Andrea Monaco, zoologo Ispra, fa il punto con l’Adnkronos sulla presenza dell’insetto in Italia. Tre le specie di calabroni sul nostro territorio: Calabrone orientale () (“un insetto autoctono, italiano, che non è arrivato da fuori”), Calabrone europeo (crabro) e Calabrone asiatico (velutina), unica specie ...

Come si riconosce l'insetto, che differenza c'è rispetto al comune calabrone Lasotto i riflettori in Italia: da Roma a Milano, da Napoli a Palermo, il nome dell'insetto è associato a preoccupazioni ed allarmi. Che caratteristiche ha laIn cosa ...'Da mesi si parla di, il pericoloso insetto simile a un calabrone che sta nidificando in numerosi punti del Paese. E' necessario informare i cittadini, con una campagna mirata attraverso i media, delle ...Complici il clima torrido e le strade non particolarmente pulite, in poche settimane Roma si è ritrovata in pieno allarme vespe orientalis ...Un video immortala decine di Vespe orientalis morte nel bagno di una casa a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito della segnalazione di una donna. Le immagini immortalate da una cittadin ...