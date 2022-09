Venezia 79, premiato il corto che dona speranza ai malati di tumore al polmone (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra i lavori più rilevanti, presentati a Venezia in occasione della 79esima Mostra internazionale d’arte Cinematografica, c'è il cortometraggio La cura, girato per sensibilizzare il largo pubblico sulle nuove prospettive di cura e di sopravvivenza offerte dall’oncologia innovativa di terza generazione e premiato come miglior corto sociale allo Starlight International Cinema Awards Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra i lavori più rilevanti, presentati ain occasione della 79esima Mostra internazionale d’arte Cinematografica, c'è ilmetraggio La cura, girato per sensibilizzare il largo pubblico sulle nuove prospettive di cura e di sopravvivenza offerte dall’oncologia innovativa di terza generazione ecome migliorsociale allo Starlight International Cinema Awards

