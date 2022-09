"Vecchio malato": insulto-choc al corteo funebre di Elisabetta, video sconvolgente | Guarda (Di lunedì 12 settembre 2022) "Andrew, sei un Vecchio malato": un ragazzo ha urlato questo insulto contro il figlio della regina Elisabetta mentre era in corso il corteo funebre della sovrana per le strade di Edimburgo. Il duca si trovava dietro alla bara della madre quando le urla del manifestante hanno rotto il silenzio e rovinato il triste momento. Sorpresi e senza parole i sudditi presenti, accorsi per l'ultimo saluto a Sua Maestà. Il ragazzo, dopo una breve colluttazione, è stato immobilizzato da un poliziotto. Il tutto mentre continuava a urlare "disgustoso" e "non ho fatto niente di male". In sottofondo - come riporta Dagospia - la gente gridava "Dio salvi il re". Il principe Andrea, comunque, ha deciso di non reagire. Ha seguito il feretro della madre indossando abiti civili. Dopo lo scandalo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) "Andrew, sei un": un ragazzo ha urlato questocontro il figlio della reginamentre era in corso ildella sovrana per le strade di Edimburgo. Il duca si trovava dietro alla bara della madre quando le urla del manifestante hanno rotto il silenzio e rovinato il triste momento. Sorpresi e senza parole i sudditi presenti, accorsi per l'ultimo saluto a Sua Maestà. Il ragazzo, dopo una breve colluttazione, è stato immobilizzato da un poliziotto. Il tutto mentre continuava a urlare "disgustoso" e "non ho fatto niente di male". In sottofondo - come riporta Dagospia - la gente gridava "Dio salvi il re". Il principe Andrea, comunque, ha deciso di non reagire. Ha seguito il feretro della madre indossando abiti civili. Dopo lo scandalo ...

