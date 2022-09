Valentino Rossi | le foto più belle del battesimo della figlia Giulietta

SkyTG24 : Il battesimo di Giulietta, figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello - hidezi46 : RT @SergietoGM: Aprilia 125 Valentino Rossi. - smigel_ros : RT @SergietoGM: Aprilia 125 Valentino Rossi. - grafialdi : RT @SergietoGM: Aprilia 125 Valentino Rossi. - RegalinoV : Valentino Rossi, il battesimo della figlia Giulietta è degno di una principessa: le foto -

La line up del Team diper il 2023 sarà quindi la stessa di questa stagione. L'accordo è stato ufficializzato oggi dalla squadra sulle sue pagine social e sul sito. Immediato è ...Il pilota e la modella hanno festeggiato insieme ad amici e parenti al Castello di Granarola, nelle Marche. Presente anche Luca Marini, padrino della piccola Sabato 10 settembree Francesca Sofia Novello hanno battezzato la loro prima figlia, Giulietta, come testimoniato da diversi scatti pubblicati sui social. Alla cerimonia era presente anche Cesare ...Sabato 10 settembre 2022 si è celebrato il Battesimo della piccola Giulietta, figlia del pilota Valentino Rossi e della modella Francesca Sofia Novello, nata il 4 marzo 2022. Alla cerimonia in chiesa ..."Sono molto contento di poter annunciare il rinnovo con il Mooney VR46 Racing Team anche per il 2023". Luca Marini, anche il prossimo anno, sarà in griglia di partenza con la squadra di Tavullia. "E’ ...