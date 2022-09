(Di lunedì 12 settembre 2022) Non siamo nella situazione pandemica dell'obbligo e quindi vorrei essere moltonell'invitare le persone fragili e gli over 60 a fare la vaccinazione, afferma il governatore L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Vaccini, Giani: “Per quarta dose lancerò forte campagna promozionale” -

I nuovi, spiega ancora la Regione, potranno essere utilizzati solo come booster, ... Per il presidente della Toscana, Eugenio, e l'assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini , 'è ... Vaccini, Giani: "Per quarta dose lancerò forte campagna promozionale" Non siamo nella situazione pandemica dell'obbligo e quindi vorrei essere molto forte nell'invitare le persone fragili e gli over 60 a fare la vaccinazione, afferma il governatore ...Covid bivalenti Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna) approvati da Ema, l'Agenzia europea del Farmaco, e il 5 settembre anche dall'Agenzia italiana del Farmaco. Si tratta di formulazioni basate semp ...