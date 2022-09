US Open, Carlos Alcaraz dopo il trionfo: “Lavorerò per ottenere altre vittorie di questo genere” (Di lunedì 12 settembre 2022) Emozioni a non finire a New York per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, uscito vittorioso dalla Finale degli US Open 2022 contro il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 (1) 6-3, si è aggiudicato il primo Slam in carriera a soli 19 anni ed è diventato il più giovane n.1 del mondo della storia del tennis. Una situazione, anche frutto delle circostanze particolari di questo 2022, che però non toglie nulla alle qualità di un giocatore capace in pochissimo tempo di spingersi a livelli molto alti, come già si era evidenziato nell’annata: i successi nei Masters1000 di Miami e di Madrid, nonché i centri a Barcellona e a Rio avevano dato un chiaro segnale. “Sono andato oltre le mie più rosee aspettative perché mai avrei pensato di vincere lo Slam e di diventare n.1 del mondo. Tutto è arrivato molto velocemente, ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Emozioni a non finire a New York per. Lo spagnolo, uscito vittorioso dalla Finale degli US2022 contro il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 (1) 6-3, si è aggiudicato il primo Slam in carriera a soli 19 anni ed è diventato il più giovane n.1 del mondo della storia del tennis. Una situazione, anche frutto delle circostanze particolari di2022, che però non toglie nulla alle qualità di un giocatore capace in pochissimo tempo di spingersi a livelli molto alti, come già si era evidenziato nell’annata: i successi nei Masters1000 di Miami e di Madrid, nonché i centri a Barcellona e a Rio avevano dato un chiaro segnale. “Sono andato oltre le mie più rosee aspettative perché mai avrei pensato di vincere lo Slam e di diventare n.1 del mondo. Tutto è arrivato molto velocemente, ma ...

Eurosport_IT : ?????? Carlos Alcaraz in una notte: ?? Vincitore US Open ?? Primo titolo Slam ?? Più giovane n°1 del ranking della st… - Eurosport_IT : Dopo una partita epica e più di 5 ore di gioco, Carlos Alcaraz è in semifinale agli US Open. Un applauso infinito a… - DomaniGiornale : Lo spagnolo @carlosalcaraz è considerato uno dei tennisti professionisti più talentuosi degli ultimi anni. A soli 1… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: ?? Carlos III ‘il Bàrbaro’, anche il tennis ha il suo nuovo re ?? - giampaoloroidi : Carlos III ‘il Bàrbaro’, anche il tennis ha il suo nuovo re -