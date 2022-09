US Open 2022, Alcaraz: “Sognavo questo titolo fin da bambino, ho lavorato duro per farcela” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Innanzitutto, come ha già detto Casper, voglio ricordare questo giorno speciale. I miei pensieri sono con tutti voi. Non è mai facile vivere questo giorno in maniera normale, ma lo ricorderò insieme a voi“. Ha esordito così Carlos Alcaraz, vincitore dello US Open 2022, nella cerimonia di premiazione dopo la finale. Lo spagnolo ha poi raccontato: “E’ qualcosa che ho sempre sognato fin da bambino, ho lavorato duro per farcela. E’ difficile parlare ora, sto vivendo molte emozioni. Ringrazio la mia famiglia ed il mio team: si sono presi cura di me e tutte le decisioni le abbiamo prese insieme. Il sorriso? Stavo pensando a mia mamma ed a mio nonno. Molti familiari sono qui, ma loro e altri non sono potuti venire a vedere la finale. ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) “Innanzitutto, come ha già detto Casper, voglio ricordaregiorno speciale. I miei pensieri sono con tutti voi. Non è mai facile viveregiorno in maniera normale, ma lo ricorderò insieme a voi“. Ha esordito così Carlos, vincitore dello US, nella cerimonia di premiazione dopo la finale. Lo spagnolo ha poi raccontato: “E’ qualcosa che ho sempre sognato fin da, hoper. E’ difficile parlare ora, sto vivendo molte emozioni. Ringrazio la mia famiglia ed il mio team: si sono presi cura di me e tutte le decisioni le abbiamo prese insieme. Il sorriso? Stavo pensando a mia mamma ed a mio nonno. Molti familiari sono qui, ma loro e altri non sono potuti venire a vedere la finale. ...

Open_gol : Erano le 8.46 del mattino dell'11 settembre 2001 quando il primo aereo di linea si schiantò contro uno dei due edif… - Open_gol : Una mappa mostra la riconquista dei territori da parte delle forze ucraine portata avanti negli ultimi giorni - Open_gol : Ad annunciarlo alla Bbc il premier dei due territori Gaston Browne. Nella stessa direzione anche la Giamaica - SportRepubblica : Tennis, Carlos Alcaraz vince Us Open: battuto Ruus in 4 set [aggiornamento delle 02:13] - News24_it : Tennis: Alcaraz vince gli Us Open, è il numero 1 più giovane -