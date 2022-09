UNOMATTINA RECENSIONE | OSSINI E QUEL BUONGIORNO DA SERVIZIO PUBBLICO

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 12 settembre 2022) Questa mattina alle ore 9 in punto si è aperta la nuova edizione di, lo storico contenitore di Rai1, condotto per la prima volta in solitaria da Massimiliano. Dopo anni di conduzione di coppia, si apre alla conduzione unica, novità per il format di Rai1., molto emozionato, saluta i telespettatori con queste parole:a tutti. Così come oltre 7 milioni di studenti oggi hanno iniziato la scuola, è suonata la campanella, suona la campanella anche per noi di. Una grande maratona,la del daytime,la della mattina, fino alle 9:50, subito dopo Eleonora Daniele con Storie Italiane, e poi Antonella Clerici. Guardando i primi minuti del programma, si può intravedere una delle prime novità: lo studio, che si presenta con una ...