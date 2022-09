"Uno che sfiora l'analfabetismo e...": Fabrizio Corona insulta Francesco Totti (Di lunedì 12 settembre 2022) Fabrizio Corona torna all'attacco di Francesco Totti e Ilary Blasi. Già ieri aveva lanciato un duro affondo contro la ex coppia: "Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi…prossimamente seguitemi. Stay tuned". E così oggi in una storia Instagram continua: "È risaputo che nei periodi di piattume e crisi come questi che stiamo vivendo, le vicende di gossip prendono il sopravvento su tutto. Questa è una storia italiana che dire di gossip è riduttivo, visto che i maggiori media di informazione non fanno altro che ricamare sulla vicenda". Corona, poi, attacca l'ex calciatore della Roma: "Ancora peggio, i giornaloni blasonati come il Corriere si prestano a pubblicare a piena pagina delle dichiarazioni manipolatorie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022)torna all'attacco die Ilary Blasi. Già ieri aveva lanciato un duro affondo contro la ex coppia: "Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi…prossimamente seguitemi. Stay tuned". E così oggi in una storia Instagram continua: "È risaputo che nei periodi di piattume e crisi come questi che stiamo vivendo, le vicende di gossip prendono il sopravvento su tutto. Questa è una storia italiana che dire di gossip è riduttivo, visto che i maggiori media di informazione non fanno altro che ricamare sulla vicenda"., poi, attacca l'ex calciatore della Roma: "Ancora peggio, i giornaloni blasonati come il Corriere si prestano a pubblicare a piena pagina delle dichiarazioni manipolatorie di ...

Pontifex_it : Rivolgo uno speciale saluto al caro popolo dell’Etiopia, che oggi celebra il suo tradizionale Capodanno: assicuro l… - forumJuventus : Per tirarvi su il morale... ecco #Candreva che segna con la mano lo 0-1! Possiamo postare solo uno screen, ma dal v… - GiovaQuez : Tajani: 'Neanche Salvini ha mai messo in discussione lo schieramento dell'Italia con l'Occidente'. 'Ah no?'(cit.)… - ddgiusto : RT @Ivan_Grieco: Ma a che serve un dibattito tra Letta e Meloni se quando uno dei due dice cose false nessuno lo fa notare al pubblico? Imb… - Condor47909483 : @liliaragnar È la faccia che ha fatto a uno della servitù perché non gli ha sgombrato il tavolino rapidamente Cagn… -