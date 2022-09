“Un’Estate da RE” | sold out il concerto di Mario Biondi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Tutto esaurito per il terzo appuntamento dida RE alla Reggia di Caserta: domani sera, alle ore 21.00,porterà sul palco della rassegna musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”. Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De André Sinfonico” con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini –da RE fa tappa nel mondo della musica soul con uno degli interpreti italiani più rappresentativi del genere, sia in Italia che all’estero. “Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in ...