Una festa per il 15esimo anno dalla fondazione dell’associazione culturale Polizia Municipale di Palermo (Di lunedì 12 settembre 2022) Sì è svolta sabato sera al cineteatro Lux una serata evento per festeggiare il 15esimo anno dalla fondazione dell’associazione culturale Polizia Municipale di Palermo. Un compleanno importante e significativo con la partecipazione di colleghi, amici e personalità che hanno dato il loro appassionato contributo alla vita e alle attività dell’associazione. Era presente, in rappresentanza del Sindaco Lagalla, l’Assessore Maurizio Carta che detiene anche la delega alla Polizia Municipale. L’assessore Carta ha mostrato grande interesse per l’Associazione e grande partecipazione all’evento rimanendo sino a conclusione ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 12 settembre 2022) Sì è svolta sabato sera al cineteatro Lux una serata evento per festeggiare ildi. Un compleimportante e significativo con la partecipazione di colleghi, amici e personalità che hdato il loro appassionato contributo alla vita e alle attività. Era presente, in rappresentanza del Sindaco Lagalla, l’Assessore Maurizio Carta che detiene anche la delega alla. L’assessore Carta ha mostrato grande interesse per l’Associazione e grande partecipazione all’evento rimanendo sino a conclusione ...

