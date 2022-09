Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 12 settembre (Di lunedì 12 settembre 2022) Con il lunedì riparte un nuovo ciclo di puntate della soap opera partenopea “Un posto al Sole“, la più longeva nella storia della televisione italiana. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda questa sera alle 20:50 su Rai3. Le ultime puntate di Un posto al Sole sono state ricche di novità e colpi di scena, che hanno costretto a dare un addio anche a uno dei personaggi più amati della soap: Susanna. Tempo addietro, inoltre, avevamo assistito al progetto di fuga di Nunzio e Chiara, intenzionati a lasciare per sempre Napoli alle spalle. Eppure, così non è stato. Chiara ha infatti deciso di partire da sola, lasciando Nunzio senza nessuna indicazione sulla sua destinazione. Eppure, come rivelano le anticipazioni di Un posto al ... Leggi su zon (Di lunedì 12 settembre 2022) Con il lunedì riparte un nuovo ciclo di puntate della soap opera partenopea “Unal“, la più longeva nella storia della televisione italiana. Ecco tutte lesullache andrà in onda questa sera alle 20:50 su Rai3. Le ultime puntate di Unalsono state ricche di novità e colpi di scena, che hanno costretto a dare un addio anche a uno dei personaggi più amati della soap: Susanna. Tempo addietro, inoltre, avevamo assistito al progetto di fuga di Nunzio e Chiara, intenzionati a lasciare per sempre Napoli alle spalle. Eppure, così non è stato. Chiara ha infatti deciso di partire da sola, lasciando Nunzio senza nessuna indicazione sulla sua destinazione. Eppure, come rivelano ledi Unal ...

