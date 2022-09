Un Posto al Sole Anticipazioni 13 settembre 2022: Marina in difesa di Franco? Roberto potrebbe cambiare idea (Di lunedì 12 settembre 2022) Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 settembre 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo che Marina, dopo lo scontro tra Roberto e Franco, cercherà di convincere il Ferri a cambiare la sua posizione. Intanto Nunzio arriva da Chiara e la trova in preda alle sue dipendenze. Leggi su comingsoon (Di lunedì 12 settembre 2022) Scopriamo insieme le Trame e ledella Puntata di Unalin onda il 13. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo che, dopo lo scontro tra, cercherà di convincere il Ferri ala sua posizione. Intanto Nunzio arriva da Chiara e la trova in preda alle sue dipendenze.

