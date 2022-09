Un Posto al Sole, anticipazioni (12-16 settembre 2022): pericolo in vista per Marina e Roberto (Di lunedì 12 settembre 2022) Upas E’ arrivata la felicità a Un Posto al Sole per Marina e Roberto. O forse no. Un’ombra minacciosa sembra incombere sul loro futuro insieme. Nelle prossime puntate Ferri avrà altresì uno scontro con Franco. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3. Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022 Franco, sotto pressione per la partenza di Nunzio che ha deciso di raggiungere Chiara a Capo Verde, sfoga la sua rabbia contro Ferri. Alberto si fa avanti con Clara e le propone di vivere di nuovo insieme. Nunzio arriva a Capo Verde sulle tracce di Chiara: la fuga all’estero non ha impedito ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 settembre 2022) Upas E’ arrivata la felicità a Unalper. O forse no. Un’ombra minacciosa sembra incombere sul loro futuro insieme. Nelle prossime puntate Ferri avrà altresì uno scontro con Franco. Maggiori info nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3. Unalda lunedì 12 a venerdì 16Franco, sotto pressione per la partenza di Nunzio che ha deciso di raggiungere Chiara a Capo Verde, sfoga la sua rabbia contro Ferri. Alberto si fa avanti con Clara e le propone di vivere di nuovo insieme. Nunzio arriva a Capo Verde sulle tracce di Chiara: la fuga all’estero non ha impedito ...

