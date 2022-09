ULTIM’ORA – Europa League, rinviata Arsenal-Psv: il comunicato (Di lunedì 12 settembre 2022) Le difficoltà inglesi degli ultimi giorni sono note a tutti. Dopo la scomparsa di Queen Elizabeth II il mondo oltremanica pare essersi fermato, sport compreso. La Premier League, come le maggiori competizioni sportive, è stata sospesa. Non fanno eccezione le competizioni europee. Sono già ben note le difficoltà nel giocare Rangers-Napoli, poiché la salma della regina partirà da Glasgow per raggiungere Londra e la copertura della polizia non sarebbe sufficiente. FOTO: Getty – PSV-Ajax-Supercoppa Olandese Per lo stesso motivo, anche la sfida tra Arsenal e Psv Eindhoven è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha comunicato lo stesso Psv: “La partita Arsenal-Psv è stata rinviata. Lo ha riferito l’Uefa al Psv questo pomeriggio. Lo scorso weekend sembrava che la partita si sarebbe ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 settembre 2022) Le difficoltà inglesi degli ultimi giorni sono note a tutti. Dopo la scomparsa di Queen Elizabeth II il mondo oltremanica pare essersi fermato, sport compreso. La Premier, come le maggiori competizioni sportive, è stata sospesa. Non fanno eccezione le competizioni europee. Sono già ben note le difficoltà nel giocare Rangers-Napoli, poiché la salma della regina partirà da Glasgow per raggiungere Londra e la copertura della polizia non sarebbe sufficiente. FOTO: Getty – PSV-Ajax-Supercoppa Olandese Per lo stesso motivo, anche la sfida trae Psv Eindhoven è stataa data da destinarsi. Lo halo stesso Psv: “La partita-Psv è stata. Lo ha riferito l’Uefa al Psv questo pomeriggio. Lo scorso weekend sembrava che la partita si sarebbe ...

SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE Rinviata la partita #ArsenalPsv (Gruppo A) La gara era in programma giovedì alle 21:00 #SkySport #SkyUEL #UEL - Lore2261984 : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE Rinviata la partita #ArsenalPsv (Gruppo A) La gara era in programma giovedì alle 21:00 #SkySport #Sky… - Marylena_88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE Rinviata la partita #ArsenalPsv (Gruppo A) La gara era in programma giovedì alle 21:00 #SkySport #Sky… - AleCrisa86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE Rinviata la partita #ArsenalPsv (Gruppo A) La gara era in programma giovedì alle 21:00 #SkySport #Sky… - MoccorB : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE Rinviata la partita #ArsenalPsv (Gruppo A) La gara era in programma giovedì alle 21:00 #SkySport #Sky… -