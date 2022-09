Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Zelensky | “Putin? Negoziati ora impossibili”

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il presidente dell’, Volodymyr, in un’intervista al canale televisivo americano Cnn, ha dichiarato che icon il presidente della, Vladimir, sono attualmente. “Non oggi – ha affermato -. Non vedo alcun desiderio da parte loro di essere costruttivi. Non parlerò con chiunque emetta ultimatum”.ha inoltre osservato che qualsiasi accordo trapuò essere concluso solo in caso di completo ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino. “Nessuna sanzione può essere revocata – ha aggiunto – Non possiamo discutere di nulla con lafinché non lascerà il nostro territorio. Soltanto dopo la guerra si potrà parlare di cancellazione di alcune ...

