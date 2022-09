Ultime Notizie – Scuola | oggi il rientro per 7 milioni di studenti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 settembre 2022) Primo giorno diconper oltre 7diin tutta Italia. Dopo il ritorno sui banchi il 5 settembre scorso per gli alunni della provincia di Bolzano, inizia, 12 settembre, l’anno scolastico 2022/2023 in Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento. Domani sarà quindi la volta di bambini e ragazzi della Campania. Il 14 settembre le lezioni prenderanno il via in Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Il 15 riprenderanno, invece, in Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Infine, il 19 settembre, il ritorno sui banchi in Sicilia e Valle d’Aosta. Quest’anno frequenteranno ladell’infanzia 821.970 bambine e bambini, gli alunni della primaria saranno 2.260.929, quelli della ...