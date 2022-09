Ultime Notizie – Piccinini | Italvolley strepitosa | mi ha emozionato'

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sono stati strepitosi, fantastici, da De Giorgi a tutti i ragazzi che in questo Mondiale hanno fatto trasparire il gruppo, sono stati uniti, si vedevano i sorrisi. Mi hanno fatto emozionare veramente. Questi ‘sbarbatelli’ hanno fatto vedere che con il gruppo si può e ho rivisto un po’ quelle ragazze del 2002. Sono 20 anni che le ragazze non vincono il Mondiale e l’augurio è quello di fare il bis come all’Europeo. Io commenterò il torneo per Sky, non vedo l’ora e le ragazze sono belle cariche. Dopo le emozionanti partite che hanno giocato gli azzurri avranno ancora più voglia di scendere in campo e fare questa impresa magica”. Francesca, pallavolista azzurra campione del mondo nel 2002 con l’Italia femminile, commenta così all’Adnkronos il successo dell’maschile ai Mondiali dopo 24 anni. Tra pochi giorni tocca alle ...