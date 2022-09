Ultime Notizie – L’ex Ct del volley e oggi candidato Mauro Berruto promuove Letta | ‘lo speech motivazionale funziona’

(Di lunedì 12 settembre 2022) “L’idea mi piace molto, è una cosa molto sportiva. Può fare la differenza in questedue settimane di campagna. Anche perché noi, a differenza dei nostri avversari, una squadra ce l’abbiamo davvero”. Comeper il Pd alla Camera (collegio Piemonte 1),ha seguito via zoom il primo dei discorsi motivazionali che Enricofarà da qui al 23 settembre ogni mattina alla squadra dem. Una materia di cuiè esperto, essendo stato l’allenatore dell’Italmedaglia olimpica a Londa 2012 e poi coach e ‘ispirational speaker’ alla Scuola Holden. “è il nostro Ct ed è chiamato a esercitare quel ruolo. Che il nostro Ct voglia fare ogni mattina il punto della situazione mi entusiasma -spiega...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - sole24ore : ?? Ripristinata l’energia esterna, la centrale nucleare di #Zaporizhzhia chiude: - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - pietrop15671757 : Guerra Ucraina, le immagini della ritirata in tv: il popolo di Putin si rivolta contro lo Zar - CronacaSocial : ?? ULTIME NOTIZIE Arrestato il super testimone del caso di Roberta Ragusa: cosa ha fatto l'uomo ??… -

Il Sole 24 ORE

Le forze militari ucraine stanno riconquistando ampie zone di territorio con i russi costretti a ritirarsi. A commentare la situazione sul campo di battaglia egli scenari per il futuro della guerra è ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Ucraina ultime notizie. Cremlino: non ritireremo truppe da Zaporizhzhia. Negoziati Nessuna ... (ANSA) - BRASILIA, 12 SET - Nell'ambito di una possibile alleanza in vista delle elezioni di ottobre, l'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula ...A Palermo l’hub della Fiera del Mediterraneo somministrerà le dosi dalle ore 9 alle ore 14 di tutti i giorni, anche di domenica. Ecco le categorie cui sono destinate ...