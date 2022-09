Ultime Notizie – Bollette | Salvini | “Non capisco perché Meloni tentenni” – Video

(Di lunedì 12 settembre 2022) “La preoccupazione degli italiani in questo momento sono le. Si devono mettere sul tavolo 30 miliardi a debito adesso per aiutare gli italiani a pagare le” e “nonl’amica Giorgia su questo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Firenze, intervenendo a un’iniziativa in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “E’ una campagna elettorale un po’ strana. Da una certa parte non arrivano proposte ma insulti, un campionario variegato di insulti. Su questo non si dà un bello spettacolo. Abbiamo di fronte mesi difficili”, ha aggiuntoin un altro passaggio dell’intervento. “Con il sindaco di Firenze” Dario Nardella “ho un buon rapporto. Ogni tanto ci mandiamo messaggi scherzosi. Oggi mi ha ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - sole24ore : ?? Ripristinata l’energia esterna, la centrale nucleare di #Zaporizhzhia chiude: - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - corgiallorosso : LIVE Empoli-Roma 1-1 (17' Dybala, 43' Bandinelli) – 69' Satriano vicino al raddoppio - FunkUlo : RT @Pegasofree777: @riotta In realtà le ultime notizie dicono il contrario, ma la Russia ha già vinto.Voleva il Donbass e lo ha preso. I la… -

Il Sole 24 ORE

...di territorio nella regione di Kherson sono tornati sotto il controllo ucraino nelle... Mondo A 200 giorni dall'invasione la controffensiva ucraina ha successo Matteo Pugliesedi torture ...Nelle24 ore ' le forze russe hanno lanciato 18 attacchi missilistici e 39 attacchi aerei contro obiettivi militari e civili in tutta l'Ucraina ' , prosegue lo Stato Maggiore dell'Esercito, ... Ucraina ultime notizie. Kiev, Mosca ha sospeso l’invio di nuove unità in Ucraina Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco: "Penso che ci siano molte aspettative su di noi in questa stagione, ...Ieri ultima giornata di gare al Lago di Caldonazzo (Trento). Va in archivio un’edizione super del Meeting delle Regioni e del campionato italiano Canoa Giovani. Un’edizione da ricordare per lo ...