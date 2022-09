Ultima settimana per Terra Amara (anticipazioni) (Di lunedì 12 settembre 2022) Terra Amara Ultima settimana per Terra Amara. La soap turca perderà l’appuntamento quotidiano su Canale 5 in attesa di andare ad occupare la fascia oraria di Una Vita, ormai agli sgoccioli. Ecco quello che accadrà nelle ultime puntate. Ricordiamo che oggi Terra Amara non andrà in onda per lasciare spazio allo speciale sulla Regina Elisabetta II. L’appuntamento è per domani alle 16.30. Terra Amara: anticipazioni da martedì 13 a venerdì 16 settembre 2022 Hunkar costringe Sermin a chiedere scusa a Gulten. Non è stata lei a rubare i gioielli. Veli è convocato al cospetto di Akif il cieco. Yilmaz porta a casa sua Nazire, convalescente, il figlio, e Melek, che così potrà andare a scuola. Hunkar vorrebbe ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 settembre 2022)per. La soap turca perderà l’appuntamento quotidiano su Canale 5 in attesa di andare ad occupare la fascia oraria di Una Vita, ormai agli sgoccioli. Ecco quello che accadrà nelle ultime puntate. Ricordiamo che ogginon andrà in onda per lasciare spazio allo speciale sulla Regina Elisabetta II. L’appuntamento è per domani alle 16.30.da martedì 13 a venerdì 16 settembre 2022 Hunkar costringe Sermin a chiedere scusa a Gulten. Non è stata lei a rubare i gioielli. Veli è convocato al cospetto di Akif il cieco. Yilmaz porta a casa sua Nazire, convalescente, il figlio, e Melek, che così potrà andare a scuola. Hunkar vorrebbe ...

Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Istruzione Bianchi: 'La settimana corta a scuola? 'il governo non ne ha mai parlato perché siamo c… - Alvaro699210132 : RT @xglomx: Ultima settimana al sud?? - bipomiha : @gr8ttmm una sola volta quando? nei tuoi sogni? l’ultima volta abbiamo litigato minimo 3 volte in una settimana, do… - UomoSenzaMolto : @LaSamy65280885 @enelenergia @EnelEnergiaHelp A me è arrivata la scorsa settimana l'ultima bolletta... l'ho vista a… - michimyall : è l'ultima settimana senza amici,come stiamo? -