UFFICIALE | Tegola pesantissima per il bomber | stagione finita

(Di lunedì 12 settembre 2022) Infortunio shock per il, che aveva iniziato alla grande la sua: il comunicatoè impietoso Era arrivato da poco, ma già aveva raccolto a dovere l’eredità del… L'articoloper ilè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Napoli, UFFICIALE: tegola #Osimhen. Lesione di secondo grado - calciomercatoit : ??Che tegola per il #Napoli di #Spalletti: lesione di secondo grado al bicipite femorale?? - yassine01937035 : RT @cmdotcom: #Napoli, UFFICIALE: tegola #Osimhen. Lesione di secondo grado - Adoir8_ : RT @cmdotcom: #Napoli, UFFICIALE: tegola #Osimhen. Lesione di secondo grado - cmdotcom : #Napoli, UFFICIALE: tegola #Osimhen. Lesione di secondo grado -

...anche per il secondo tempo 25' dentro Orsolini per Arnautovic mentre Ikoné rileva Barak 24'... coadiuvato da Lo Cicero e Pagliardini e dal quartoZufferli. Al Var Maggioni e Muto. ...Atteso adesso soltanto l'annuncioche dovrebbe arrivare a breve". A quanto si apprende, oltre al prolungamento fino al 2027 ci sarebbe anche un adeguamento salariale. "Un riconoscimento ...Il sindaco di Napoli, insieme al consigliere comunale Luigi Musto, ha ricevuto a Palazzo San Giacomo la visita del piccolo. Giacomo Raspadori dopo il suo primo gol con la maglia del Napoli, quello dei ...Fantacalcio, tegola pazzesca: out 5 mesi! Il big torna a febbraio. Le ultime sulle condizioni del giocatore: stop pesantissimo.