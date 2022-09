Ucraina ultime notizie. Kiev: riconquistati oltre 20 insediamenti in 24 ore. Putin, a Zaporizhzhia si rischia catastrofe (Di lunedì 12 settembre 2022) Le truppe ucraine avanzano ancora, dichiarando di aver riconquistato 3mila chilometri quadrati e di essere sempre più vicine al confine con la Russia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto a Putin di ritirare le armi da Zaporizhzhia. La replica del Cremlino: gli attacchi ucraini alla centrale rischiano di produrre «conseguenze catastrofiche» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 settembre 2022) Le truppe ucraine avanzano ancora, dichiarando di aver riconquistato 3mila chilometri quadrati e di essere sempre più vicine al confine con la Russia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto adi ritirare le armi da. La replica del Cremlino: gli attacchi ucraini alla centraleno di produrre «conseguenze catastrofiche»

