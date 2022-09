Ucraina ultime notizie Kiev | nuovi bombardamenti russi su Kharkiv

sole24ore : ?? Ripristinata l’energia esterna, la centrale nucleare di #Zaporizhzhia chiude: - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - SkyTG24 : Guerra #Ucraina #Russia, controffensiva #Kiev a est. Minacce di #Putin su Zaporizhzhia. LIVE - uffacheppa : RT @sole24ore: ?? Le truppe ucraine avanzano ancora, dichiarando di aver riconquistato 3mila chilometri quadrati e di essere sempre più vici… - sole24ore : ?? Le truppe ucraine avanzano ancora, dichiarando di aver riconquistato 3mila chilometri quadrati e di essere sempre… -

Dato il loro importante ruolo di snodo logistico, la riconquista di Kup'jans'k e Izjum sull'ultima linea difensiva del bacino del Donec (Kramators'k - Bachmut) hanno sferzato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati dai russi. Lo ha reso noto lo Stato maggiore delle Forze Armate. Le truppe di Zelensky hanno scoperto una "stanza delle torture" in un seminterrato dopo la liberazione di Balakliya, nella regione di Kharkiv. I "difensori" hanno colpito la russa Belgorod, uccidendo.