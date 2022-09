Ucraina ultime notizie Kiev | Mosca ha sospeso l’invio di nuove unità in Ucraina

(Di lunedì 12 settembre 2022) Le forze ucraine avanzano e annunciano la riconquista di 500 chilometri quadrati nell’area di Kherson, mentredenuncia il bombardamento nei territori da cui i russi si sono ritirati. Sul fronte diplomatico è ancora stallo sui negoziati, con Medvedev che ribadisce le condizioni del Cremlino: «Capitolazione totale del regime dialle condizioni della Russia». Per Zelensky i negoziati sono «impossibili fino alla completa liberazione dei territori occupati». Scoperta un’altra camera delle torture in una città ripresa ai russi: «In un seminterrato di Balakliya stanza per le esecuzioni e tracce sangue»

