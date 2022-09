Ucraina: Salvini, 'proteggere Kiev ma anche lavoratori italiani' (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano, 12 set. (Adnkronos) - "Vogliamo proteggere il popolo ucraino, e lo abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre votato qualsiasi norma, però chiediamo di proteggere anche i lavoratori italiani. Con questi costi di luce e gas rischiamo una strage di posti di lavoro. L'importante è che la guerra finisca il primo possibile e che le sanzioni non mettano in ginocchio le aziende e i lavoratori italiani". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo un incontro alla sede Cisl di Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Milano, 12 set. (Adnkronos) - "Vogliamoil popolo ucraino, e lo abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre votato qualsiasi norma, però chiediamo di. Con questi costi di luce e gas rischiamo una strage di posti di lavoro. L'importante è che la guerra finisca il primo possibile e che le sanzioni non mettano in ginocchio le aziende e i". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo, dopo un incontro alla sede Cisl di Milano.

