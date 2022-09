Ucraina-Russia, Zelensky: “Putin? Negoziati ora impossibili” (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un’intervista al canale televisivo americano Cnn, ha dichiarato che i Negoziati con il presidente della Russia, Vladimir Putin, sono attualmente impossibili. “Non oggi – ha affermato -. Non vedo alcun desiderio da parte loro di essere costruttivi. Non parlerò con chiunque emetta ultimatum”. Zelensky ha inoltre osservato che qualsiasi accordo tra Ucraina e Russia può essere concluso solo in caso di completo ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino. “Nessuna sanzione può essere revocata – ha aggiunto – Non possiamo discutere di nulla con la Russia finché non lascerà il nostro territorio. Soltanto dopo la guerra si potrà parlare di cancellazione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’, Volodymyr, in un’intervista al canale televisivo americano Cnn, ha dichiarato che icon il presidente della, Vladimir, sono attualmente. “Non oggi – ha affermato -. Non vedo alcun desiderio da parte loro di essere costruttivi. Non parlerò con chiunque emetta ultimatum”.ha inoltre osservato che qualsiasi accordo trapuò essere concluso solo in caso di completo ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino. “Nessuna sanzione può essere revocata – ha aggiunto – Non possiamo discutere di nulla con lafinché non lascerà il nostro territorio. Soltanto dopo la guerra si potrà parlare di cancellazione di ...

