Ucraina, Putin: “Guerra lampo economica Occidente non ha funzionato” (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – La Russia è riuscita in breve tempo ad attuare misure tali da far fallire “la Guerra lampo economica” scatenata dall’Occidente. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, citato dall’agenzia di stampa Sputnik. “La tattica della Guerra lampo economica” su cui i Paesi occidentali “contavano, non ha funzionato: questo è già evidente a tutti e anche a loro”, ha dichiarato Putin, secondo cui la Russia è riuscita “prontamente a implementare misure di protezione efficaci e a lanciare meccanismi per supportare le industrie chiave così come le piccole e medie imprese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – La Russia è riuscita in breve tempo ad attuare misure tali da far fallire “la” scatenata dall’. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir, citato dall’agenzia di stampa Sputnik. “La tattica della” su cui i Paesi occidentali “contavano, non ha: questo è già evidente a tutti e anche a loro”, ha dichiarato, secondo cui la Russia è riuscita “prontamente a implementare misure di protezione efficaci e a lanciare meccanismi per supportare le industrie chiave così come le piccole e medie imprese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

martaottaviani : #Putin sta facendo bombardare senza pietà tutta l’#Ucraina. Intere zone rimaste senza corrente elettrica. La sconfi… - federicofubini : Si è spesso detto che un regime estremamente autoritario come quello di #Putin era un regime “forte” perché può pre… - martaottaviani : Per quelli che: forse sarebbe il momento di trattare con #Putin. Stasera la Russia sta devastando l’#Ucraina di mis… - Roky99760738 : RT @riotta: Le cose vanno male per Putin al fronte e i suoi diplomatici in Italia mobilitano orde di troll a fare propaganda. La tragedia i… - LoveMyGarden6 : @GiovanniCaredd8 @SvenThecantos @davcarretta Dai, mi state raccontando che mezza Ucraina è filorussa e quegli scemi… -