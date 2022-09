Ucraina: le truppe di Kiev avanzano ancora. Mosca licenzia il Comandante occidentale. Ma rifiuta ogni negoziato (Di lunedì 12 settembre 2022) L'avanzata delle truppe ucraine continua. Hanno riconquistato nelle ultime 24 ore, ad oggi 12 settembre 2022, oltre 20 insediamenti che erano stati occupati dai russi: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina in un post su Facebook, secondo quanto riporta Ukrinform L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 settembre 2022) L'avanzata delleucraine continua. Hanno riconquistato nelle ultime 24 ore, ad oggi 12 settembre 2022, oltre 20 insediamenti che erano stati occupati dai russi: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'in un post su Facebook, secondo quanto riporta Ukrinform L'articolo proviene da Firenze Post.

