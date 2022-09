Ucraina | la rivincita dell’analisi militare sulla politica Il punto di Alegi

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 settembre 2022) “Altri mezzi, altre competenze”. Avrebbe forse risposto così Carl von Clausewitz a chi gli avesse chiesto come mai inle operazioni sul campo procedano in modo tanto diverso dalle previsioni geopolitiche. “Dato che la guerra è la continuazione dellacon altri mezzi, ne consegue che la condotta della guerra richieda competenze diverse da quelle politiche. Non vi pare?” Il dibattito su chi tra politici e militari gestisca meglio le guerre è vecchissimo, con esempi a favore di entrambe le parti. Se Lincoln e Churchill si dimostrarono grandi capi di nazioni in guerra, Mussolini fu un disastro. Allo stesso modo, nel 1914 la dirigenzanon comprese le conseguenze operative della seconda rivoluzione industriale e del passaggio agli eserciti di massa ma lo stato maggiore tedesco seppe inventare la Blitzkrieg e ...