Ucraina, la controffensiva di Kiev arriva al confine con la Russia. Esplosioni a Cherson: «Riconquistati 500 km quadrati» (Di lunedì 12 settembre 2022) Le forze militari ucraine sono avanzate a nord da Kharkiv, arrivando a meno di 50 km dal confine con la Russia. Ad affermarlo è il generale Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo ucraino che ha poi sottolineato come si sta spingendo anche a sud per far aumentare gli oltre 3mila km quadrati già Riconquistati in questo mese. Superati i 200 giorni di guerra, l’Ucraina è passata alla controffensiva costringendo al ritiro le truppe russe da alcune delle città in cui erano riusciti a entrare negli ultimi mesi. Come riporta lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, in un giorno sono stati fatti allontanare russi da «oltre 20 insediamenti». Sabato, ad esempio, Tass riportava come il ministero della Difesa di Mosca avesse ordinato alle truppe di lasciare l’area ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Le forze militari ucraine sono avanzate a nord da Kharkiv,ndo a meno di 50 km dalcon la. Ad affermarlo è il generale Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo ucraino che ha poi sottolineato come si sta spingendo anche a sud per far aumentare gli oltre 3mila kmgiàin questo mese. Superati i 200 giorni di guerra, l’è passata allacostringendo al ritiro le truppe russe da alcune delle città in cui erano riusciti a entrare negli ultimi mesi. Come riporta lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, in un giorno sono stati fatti allontanare russi da «oltre 20 insediamenti». Sabato, ad esempio, Tass riportava come il ministero della Difesa di Mosca avesse ordinato alle truppe di lasciare l’area ...

