Ucraina, il Cremlino: L’attacco continuerà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi (Di lunedì 12 settembre 2022) La Russia continuera’ l’operazione militare speciale in Ucraina “fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Ria Novosti. E Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa di Mosca, citato da Interfax, aggiunge: “Le forze aerospaziali e missilistiche russe continuano a lanciare attacchi di precisione contro le unita’ e riserve delle forze armate dell’Ucraina” nei territori dove sono avanzate nella regione di Kharkiv” L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022) La Russia continuera’ l’operazione militare speciale inaldii suoi”. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov citato da Ria Novosti. E Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa di Mosca, citato da Interfax, aggiunge: “Le forze aerospaziali e missilistiche russe continuano a lanciare attacchi di precisione contro le unita’ e riserve delle forze armate dell’” nei territori dove sono avanzate nella regione di Kharkiv” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

