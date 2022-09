Tumore al seno Her2+, in Italia terapia di pochi minuti (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) - E' disponibile anche in Italia, per le pazienti con Tumore al seno Her2+, una nuova opzione terapeutica che consente di diminuire del 90% le tempistiche di somministrazione delle cure grazie ad una nuova formulazione sottocutanea. L'Agenzia Italiana del farmaco ha infatti approvato la rimborsabilità dell'associazione a dose fissa (Fdc) di pertuzumab e trastuzumab di Roche con ialuronidasi umana ricombinante, somministrabile per iniezione sottocutanea (Sc) nel trattamento del carcinoma mammario Her2+ in fase precoce e metastatica. Lo comunica l'azienda farmaceutica in una nota. Si tratta di un traguardo con un impatto importante - sottolinea Roche - sul miglioramento della qualità della vita delle pazienti con neoplasia alla mammella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) - E' disponibile anche in, per le pazienti conal, una nuova opzione terapeutica che consente di diminuire del 90% le tempistiche di somministrazione delle cure grazie ad una nuova formulazione sottocutanea. L'Agenziana del farmaco ha infatti approvato la rimborsabilità dell'associazione a dose fissa (Fdc) di pertuzumab e trastuzumab di Roche con ialuronidasi umana ricombinante, somministrabile per iniezione sottocutanea (Sc) nel trattamento del carcinoma mammarioin fase precoce e metastatica. Lo comunica l'azienda farmaceutica in una nota. Si tratta di un traguardo con un impatto importante - sottolinea Roche - sul miglioramento della qualità della vita delle pazienti con neoplasia alla mammella ...

italiaserait : Tumore al seno Her2+, in Italia terapia di pochi minuti - NapoliClick : Nudi per la vita: Mara Maionchi e Marcello Sacchetta insieme per la prevenzione del tumore al seno e alla prostata - FedermanagerBo : #Manager4Cure. I #manager d’azienda in campo contro il #tumore al seno - @FedermanagerBo Bologna-Ferrara-Ravenna e… - salutedomani : Tumore al seno HER2-positivo, AIFA approva rimborsabilita' formulazione sottocutanea - antoniocaperna : Tumore al seno HER2-positivo, AIFA approva rimborsabilita' formulazione sottocutanea -