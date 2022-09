Tuchel: «Sono devastato perché il mio tempo al Chelsea è giunto al termine» (Di lunedì 12 settembre 2022) A distanza di qualche giorno dall’esonero da parte del Chelsea, Thomas Tuchel ha pubblicato un messaggio di addio su Twitter, dicendosi devastato per la decisione del club. «Questa è una delle dichiarazioni più difficili che abbia mai dovuto scrivere e che speravo di non dover fare per molti anni. Sono devastato perché il mio tempo al Chelsea è giunto al termine. Questo è un club in cui mi Sono sentito a casa, sia professionalmente che personalmente. Molte grazie a tutto lo staff, ai giocatori e ai tifosi per avermi fatto sentire il benvenuto fin dall’inizio. L’orgoglio e la gioia che ho provato nell’aiutare la squadra a vincere la Champions League e il Mondiale per club rimarranno con me per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) A distanza di qualche giorno dall’esonero da parte del, Thomasha pubblicato un messaggio di addio su Twitter, dicendosiper la decisione del club. «Questa è una delle dichiarazioni più difficili che abbia mai dovuto scrivere e che speravo di non dover fare per molti anni.il mioalal. Questo è un club in cui misentito a casa, sia professionalmente che personalmente. Molte grazie a tutto lo staff, ai giocatori e ai tifosi per avermi fatto sentire il benvenuto fin dall’inizio. L’orgoglio e la gioia che ho provato nell’aiutare la squadra a vincere la Champions League e il Mondiale per club rimarranno con me per ...

