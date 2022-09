Trucco ufficio: il tutorial semplice per un make up leggero e veloce (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Trucco da ufficio deve rispettare regole ferree in termini di durata, resa e performance. Al di là delle norme imposte da azienda e superiori, infatti, è importante che il make up sia resistente e valorizzi al meglio il viso, oltre a consentire qualche ritocchino in vista di riunioni e pranzi d’affari. Ecco allora che la chiave è optare per un Trucco da ufficio sobrio ed elegante, che sappia mettere in risalto la vostra professionalità. Allo stesso modo, è cruciale scegliere un Trucco “furbo”. Che sappia valorizzare le caratteristiche più belle del viso, ma anche risultare strategico per la vostra giornata al lavoro. Discorso importante in vista? Con il rossetto giusto potreste attirare l’attenzione sulle vostre labbra e sulle vostre parole. In vista di una riunione con i colleghi, ... Leggi su amica (Di lunedì 12 settembre 2022) Ildadeve rispettare regole ferree in termini di durata, resa e performance. Al di là delle norme imposte da azienda e superiori, infatti, è importante che ilup sia resistente e valorizzi al meglio il viso, oltre a consentire qualche ritocchino in vista di riunioni e pranzi d’affari. Ecco allora che la chiave è optare per undasobrio ed elegante, che sappia mettere in risalto la vostra professionalità. Allo stesso modo, è cruciale scegliere un“furbo”. Che sappia valorizzare le caratteristiche più belle del viso, ma anche risultare strategico per la vostra giornata al lavoro. Discorso importante in vista? Con il rossetto giusto potreste attirare l’attenzione sulle vostre labbra e sulle vostre parole. In vista di una riunione con i colleghi, ...

cecinestpas_moi : Sveglia alle sette, yoga, doccia, trucco e sistemato casa. Ora mi manca solo affrontare queste 8 ore in ufficio - visiondirect_it : E dato che col rientro in ufficio si tende a truccarsi un po' di più...Le lenti a contatto si indossano prima o dop… - ChichiAsr : @mmorphine_ Ma pure se lavori seduta in ufficio 8 ore. Ci arrivo che puzzo di carogna, con i vestiti pezzati e il t… -