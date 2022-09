Traffico Roma del 12-09-2022 ore 10:00 (Di lunedì 12 settembre 2022) Luceverde Roma e ritrovati code a tratti sulla diramazione Roma Sud tra lo svincolo di Torrenova il raccordo Qui si sta in coda in carreggiata interna tra la diramazione Roma sud della pietra la punta della Cristoforo Colombo mentre carreggiata esterna tra via di Casal del Marmo La Pisana tra la maglia nella via del mare è ancora parlare di servizio Casilina e la Tiburtina sull’altra turbano della A24 Roma L’Aquila code tra i raccordi tra Togliatti da tangenziale est è su quest’ultima altre code tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso i fori Italico mentre in direzione San Giovanni auto in coda tra via dei Monti Tiburtini Albi per la 24 e 3 viale dello Scalo di San Lorenzo e viale Castrense segnalati incolonnamenti sulla Cassia bis per lavori tra le rughe il raccordo altre cose sulla Flaminia e sulla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 settembre 2022) Luceverdee ritrovati code a tratti sulla diramazioneSud tra lo svincolo di Torrenova il raccordo Qui si sta in coda in carreggiata interna tra la diramazionesud della pietra la punta della Cristoforo Colombo mentre carreggiata esterna tra via di Casal del Marmo La Pisana tra la maglia nella via del mare è ancora parlare di servizio Casilina e la Tiburtina sull’altra turbano della A24L’Aquila code tra i raccordi tra Togliatti da tangenziale est è su quest’ultima altre code tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso i fori Italico mentre in direzione San Giovanni auto in coda tra via dei Monti Tiburtini Albi per la 24 e 3 viale dello Scalo di San Lorenzo e viale Castrense segnalati incolonnamenti sulla Cassia bis per lavori tra le rughe il raccordo altre cose sulla Flaminia e sulla ...

VAIstradeanas : 09:23 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità :5Km/h - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via Battistini, tra via di Boccea e via di San Cleto Papa; via Casal de' P… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via dei Prati Fiscali, tra via di Casal Boccone e via Salaria; via Portuen… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via Nomentana, tra Fonte Nuova e corso Trieste; via di Torrevecchia, tra v… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via Flaminia, tra Prima Porta e la Tangenziale Est; via Cassia, tra l'ospe… -