Tradimenti | Rolex rubati e veleni Tra Totti e Ilary finisce in tribunale

(Di lunedì 12 settembre 2022) «Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C'è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. E c'è un amore durato vent' anni. Tutto mi sarei aspettato, tranne che finisse in questo modo». Comincia così il racconto di Francescoal Corriere della Sera sulla storia d'amore terminata conBlasi. «Non ho ancora detto una parola. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta. Ho letto che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli», spiega l'ex calciatore ...