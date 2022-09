Totti, l’amico pr: “Noemi? Non so se lui è innamorato ma ha trovato una rinascita” (Di lunedì 12 settembre 2022) Alex Nuccetelli è tornato a parlare della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. l’amico pr dell’ex capitano della Roma è intervenuto così ai ‘Fatti Vostri’ su Rai 2: “Noemi e Francesco? E’ sicuramente iniziata in questo anno, si sono frequentati un poco prima. Lei è una brava ragazza. Non so se lui è innamorato, ma ha trovato una rinascita. Si sono conosciuti ad un evento di padel in Sardegna dove lui era in compagnia della moglie. Lui l’ha notata, ma da lì sono passati altre situazioni, altro tempo. I presunti tradimenti di Ilary? Non sono a conoscenza di cosa ha fatto lei prima di lui. Francesco più o meno un anno e mezzo fa ha avuto un momento particolare. Noi amici lo abbiamo ritrovato un po’ più triste, un po’ più pensieroso del solito. Lui è sempre ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Alex Nuccetelli è tornato a parlare della separazione tra Francescoed Ilary Blasi.pr dell’ex capitano della Roma è intervenuto così ai ‘Fatti Vostri’ su Rai 2: “e Francesco? E’ sicuramente iniziata in questo anno, si sono frequentati un poco prima. Lei è una brava ragazza. Non so se lui è, ma hauna. Si sono conosciuti ad un evento di padel in Sardegna dove lui era in compagnia della moglie. Lui l’ha notata, ma da lì sono passati altre situazioni, altro tempo. I presunti tradimenti di Ilary? Non sono a conoscenza di cosa ha fatto lei prima di lui. Francesco più o meno un anno e mezzo fa ha avuto un momento particolare. Noi amici lo abbiamo riun po’ più triste, un po’ più pensieroso del solito. Lui è sempre ...

