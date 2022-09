Totti-Ilary, la battuta di Bonolis su Twitter: «Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex» (Di lunedì 12 settembre 2022) L’argomento più cliccato del momento, è stato commentato anche da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo gli ultimi sviluppi della separazione Totti-Ilary, sull’account Twitter dell’opinionista del Grande Fratello Vip è apparsa una battuta sulla questione dei Rolex, argomento scottante della giornata Dopo l’intervista bomba di Totti. I preziosi orologi, a detta del Pupone, gli sarebbero stati sottratti dall’ex moglie con la complicità dell’ex suocero. «Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex cit. Paolo Bonolis» ha scritto Sonia Bruganelli su Twitter ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 12 settembre 2022) L’argomento più cliccato del momento, è stato commentato anche da Paoloe Sonia Bruganelli.gli ultimi sviluppi della separazione, sull’accountdell’opinionista del Grande Fratello Vip è apparsa unasulla questione dei, argomento scottante della giornatal’intervista bomba di. I preziosi orologi, a detta del Pupone, gli sarebbero stati sottratti dall’ex moglie con la complicità dell’ex suocero. «ladeiladeicit. Paolo» ha scritto Sonia Bruganelli su...

