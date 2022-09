Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Corona incontenibile: «Si tradiscono da anni, non si sono mai amati» e mostra le prove (Di lunedì 12 settembre 2022) Francesco Totti nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera parlando della sua separazione da Ilary Blasi e di tutti i retroscena ancora sconosciuti sulla loro crisi matrimoniale. Fabrizio Corona, cogliendo la palla al balzo, non si è lasciato sfuggire l’occasione di dire la sua in merito a quanto successo alla nota coppia... Leggi su donnapop (Di lunedì 12 settembre 2022) Francesconelle ultime ore ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera parlando della sua separazione dae di tutti i retroscena ancora sconosciuti sulla loro crisi matrimoniale., cogliendo la palla al balzo, non si è lasciato sfuggire l’occasione di dire la sua in merito a quanto successo alla nota coppia...

