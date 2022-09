Totti-Blasi? Per la Bruganelli scatta il linciaggio | la più pesante delle accuse

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il botta e risposta a distanza tra Francescoe Ilaryha scatenato parecchio clamore. In particolare, sono alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore a sollevare il chiacchiericcio. Il fu capitano della Roma ha accusato l'ex moglie di essere andata "a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore". Parole che hanno fatto sorridere Paolo Bonolis e Sonia, quest'ultima a sua volta finita nella bufera. L'imprenditrice ha infatti ripreso una battuta del marito secondo cui "dopo 'La guerra dei Roses' abbiamo 'La guerra dei Rolex' cit. Paolo Bonolis". Apriti cielo. Tanti i commenti critici alla, che comunque non le ha mandate a dire. "Badate al ...

Oggi chee lanon sono più la coppia d'oro dello showbiz, Corona non ha perso tempo per dire la sua. ' Quella tra Francescoe Ilaryè una farsa cui è sempre stata data troppa ...La "galassia" è composta da 7 società (Numberten, It Scouting, Vetulonia, CT10, Coach Consulting e Ssd Sporting Club e Number Five) al cui vertice appaiono anche nomi di familiari e ...Totti e Ilary Blasi Fabrizio Corona li conosce bene. Almeno questo è quello che racconta lui. «A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude», raccontò durante una ...Dopo aver avuto Annamaria Bernardini De Pace come controparte nel suo divorzio, il regista ha svelato di conoscerla molto bene ...