Totti-Blasi, il presunto amante di Ilary rompe il silenzio (Di lunedì 12 settembre 2022) Le parole del presunto amante di Ilary Blasi Nei giorni scorsi Francesco Totti ha sconvolto tutti rilasciando una lunga intervista al Corriere della sera in cui si è tolto tanti sassolini dalla scarpa facendo rivelazioni sconvolgenti. Sicuramente la più forte riguarda il fatto che sarebbe stata Ilary a tradire per prima. Questo ha quindi portato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 12 settembre 2022) Le parole deldiNei giorni scorsi Francescoha sconvolto tutti rilasciando una lunga intervista al Corriere della sera in cui si è tolto tanti sassolini dalla scarpa facendo rivelazioni sconvolgenti. Sicuramente la più forte riguarda il fatto che sarebbe stataa tradire per prima. Questo ha quindi portato L'articolo proviene da Novella 2000.

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - ServerXB : RT @simonesalvador: Solo per segnalare che sulla #Gazzetta la vicenda Totti-Blasi occupa due pagine piene ed è inserita nella sezione 'Prim… - paradiiiso : RT @simonesalvador: Solo per segnalare che sulla #Gazzetta la vicenda Totti-Blasi occupa due pagine piene ed è inserita nella sezione 'Prim… - Indro_Spettivo : RT @simonesalvador: Solo per segnalare che sulla #Gazzetta la vicenda Totti-Blasi occupa due pagine piene ed è inserita nella sezione 'Prim… -