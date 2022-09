Tornerai di Giorgia | il nuovo brano scritto da Ghemon e Francesca Michielin

(Di lunedì 12 settembre 2022) Si intitolae segna il ritorno di: è ilinedito della cantante e vanta due autori d’eccezione alla scrittura. Si tratta di, co-autori del pezzo cheha presentato di recente a Milano, protagonista del festival Il Tempo delle Donne, organizzato dal Corriere della Sera. Un singolo? Alla produzione c’è Big Fish, ma a primo ascolto ilrisulta piuttosto complicato e per niente semplice. Gli autori e la produzione degni di nota potrebbero lasciare effettivamente ipotizzare che questo possa essere ildel ritorno in radio di. Tuttavia la presentazione in sordina e il fatto che il pezzo stesso non sia di immediata ...

ilgatto448 : Giorgia - Tornerai - Inedito Live a Il tempo delle Donne - 10 Settembre ... - pierfem : @Magotegolino @Giorgia Aggiungerei #tornerai ?? - MikFaz : RT @ladrodivento1: È tornata ?? Giorgia canta per la prima volta una nuova canzone dal titolo “Tornerai”, scritta con Francesca Michielin e… - Magotegolino : RT @giorgiafans: il nuovo inedito di ?@Giorgia? si intitola “Tornerai” - scritto con Francesca Michielin e prodotto da Big Fish. Il brano è… - svezechini_ : RT @ladrodivento1: È tornata ?? Giorgia canta per la prima volta una nuova canzone dal titolo “Tornerai”, scritta con Francesca Michielin e… -

Un inedito dal nulla.è tornata, conprimo elegantissimo singolo () estratto dal nuovo disco. La cantante l'ha presentato in anteprima a Il Tempo delle Donne . Scritto con Francesca Michielin e Ghemon, ...