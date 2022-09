Torino, TuttoSport: “Vicino il rientro di Aleksey Miranchuck” (Di lunedì 12 settembre 2022) Torino Miranchuck- Il Torino è tornato ad allenarsi dopo la sconfitta esterna, per 1-0 in extremis, contro l’Inter. Il Torino è ritornato in gruppo dopo la grande prestazione di sabato a San Siro, conclusa però, con una sconfitta all’89’. Juric è convinto della prestazione dei suoi e spera di riavere i suoi top, prima della prossima giornata. È ritornato anche in campo dopo l’infortunio, Wilfred Singo, pronto a riprendersi la fascia Granata. Un altro giocatore molto Vicino al rientro è Aleksey Miranchuck, ecco cosa dice su di lui TuttoSport: “Il russo, infatti, sta pienamente rispettando la tabella di marcia e, dopo un periodo di terapie, inizia ora a scorgere il traguardo all’orizzonte. Al punto che, nella settimana entrante, ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 12 settembre 2022)- Ilè tornato ad allenarsi dopo la sconfitta esterna, per 1-0 in extremis, contro l’Inter. Ilè ritornato in gruppo dopo la grande prestazione di sabato a San Siro, conclusa però, con una sconfitta all’89’. Juric è convinto della prestazione dei suoi e spera di riavere i suoi top, prima della prossima giornata. È ritornato anche in campo dopo l’infortunio, Wilfred Singo, pronto a riprendersi la fascia Granata. Un altro giocatore moltoal, ecco cosa dice su di lui: “Il russo, infatti, sta pienamente rispettando la tabella di marcia e, dopo un periodo di terapie, inizia ora a scorgere il traguardo all’orizzonte. Al punto che, nella settimana entrante, ...

