Torino In libreria e negli store digitali “The Human Show” il nuovo romanzo di Maggie S Lorelli

È disponibile in libreria e negli store digitali "The Human Show" il nuovo libro della scrittrice Maggie S. Lorelli, edito da Castelvecchi. "The Human Show" è un romanzo che rappresenta un'allegoria sociale del nostro tempo, in cui la società vira verso una dimensione virtuale, de-umanizzandosi. Ogni mutamento sociale a cui si allude non è da intendersi come proiezione distopica, in quanto si tratta di esperimenti attualmente in corso e basati su dati di realtà. Il libro guarda a un futuro prossimo, invitando a riflettere sul mondo virtuale, in particolare relativo ai social network, in cui in nome di un'affermazione edonistica individuale e di una ricerca spasmodica del consenso si ...

