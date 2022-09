Titans | Titus Welliver sarà Lex Luthor nella stagione 4 FOTO

comingsoonit : Un nuovo volto per Lex Luthor! Il celebre villan della DC sarà interpretato dalla star di Bosch Titus Welliver nell… - AmorexleserieTV : #Titans 4: Titus Welliver sarà Lex Luthor - glooit : Titans 4 – Titus Welliver sarà Lex Luthor, ecco la prima immagine leggi su Gloo - badtasteit : #Titans: #TitusWelliver sarà #LexLuthor nella stagione 4, ecco la prima foto! -

Arriva la quarta stagione di Titans, la serie supereroistica che sarà disponibile su HBO Max basata sui Giovani Titani. Il celebre villain di Superman, Lex Luthor, verrà interpretato da Titus Welliver, veterano di Bosch, come rivelato dallo showrunner Greg Walker a Entertainment Weekly. Titus Welliver is the latest addition to the cast of Titans, and will take on the role of Lex Luthor.