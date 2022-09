"Tiro fuori le foto" Corona e la vendetta clamorosa con Ilary (Di lunedì 12 settembre 2022) L'occasione è ghiotta, con Francesco Totti che accusa Ilary Blasi e lei che potrebbe tornare fuori, a sua volta, gli scheletri nell'armadio matrimoniale in diretta tv. E Fabrizio Corona non se la lascia scappare. L'ex agente fotografico non dimenticare il battibecco con la conduttrice al Grande Fratello Vip nel 2018, quando Blasi accusò Corona di avere diffuso la notizia di un presunto tradimento del marito prima delle nozze. "Il paradosso è che tutta l'Italia parla di questi due borgatari. Quel giorno, la Queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. È caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me"m, ha scritto ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) L'occasione è ghiotta, con Francesco Totti che accusaBlasi e lei che potrebbe tornare, a sua volta, gli scheletri nell'armadio matrimoniale in diretta tv. E Fabrizionon se la lascia scappare. L'ex agentegrafico non dimenticare il battibecco con la conduttrice al Grande Fratello Vip nel 2018, quando Blasi accusòdi avere diffuso la notizia di un presunto tradimento del marito prima delle nozze. "Il paradosso è che tutta l'Italia parla di questi due borgatari. Quel giorno, la Queen di Ladispoli voleva darmi lezioni di moralità. Sì, proprio lei, la stessa descritta e raccontata da suo marito sul Corriere. È caduta la sua maschera finalmente. Quel giorno il suo era un attacco a suo marito per fargliela già pagare vendicandosi di me"m, ha scritto ...

