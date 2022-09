Timothée Chalamet, pioggia di insulti da una giornalista italiana: “È il male assoluto” (Di lunedì 12 settembre 2022) La scorsa settimana Timothée Chalamet è stato uno dei protagonisti del Festival del Cinema di Venezia e ha fatto discutere per il suo look sul tappeto rosso. Tra chi non ha apprezzato particolarmente l’outfit dell’attore c’è anche la giornalista de La Stampa Simonetta Sciandivasci:”Timothée Chalamet è bellissimo. Fascinoso.E non importa quanti orribili inappropriati abitini indossi, non importa se chi lo veste crede di fare la rivoluzione buttandogli addosso slavatissimi copia incolla di David Bowie, non importa se il suo stylist ignora il glam rock. Lui è magnifico. Luciferino, opportunista, amorale, talentuoso, camaleontico, voltagabbana, un gran parac*lo e un gran figlio di pu***na (scusate la scurrilità, ma così dice la canzone, e che ci posso fare?). Detestabile e ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 settembre 2022) La scorsa settimanaè stato uno dei protagonisti del Festival del Cinema di Venezia e ha fatto discutere per il suo look sul tappeto rosso. Tra chi non ha apprezzato particolarmente l’outfit dell’attore c’è anche lade La Stampa Simonetta Sciandivasci:”è bellissimo. Fascinoso.E non importa quanti orribili inappropriati abitini indossi, non importa se chi lo veste crede di fare la rivoluzione buttandogli addosso slavatissimi copia incolla di David Bowie, non importa se il suo stylist ignora il glam rock. Lui è magnifico. Luciferino, opportunista, amorale, talentuoso, caontico, voltagabbana, un gran parac*lo e un gran figlio di pu***na (scusate la scurrilità, ma così dice la canzone, e che ci posso fare?). Detestabile e ...

